Кравчук: будем работать весь 2013 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в перерыве заседания Конституционной ассамблеи сообщил ее председатель, первый Президент Украины Леонид Кравчук.

«Сейчас говорить с точностью до какого-то месяца очень сложно. Мы будем действовать таким способом: до конца этого года мы сформулируем концепцию конституционных изменений, начиная с 2013 года и весь 2013 год мы будем работать над текстом изменений, его выносить на обсуждение экспертами на украинском и международном уровне, а в конце 2013 и не позже начала 2014 года мы проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины подаем Президенту Украины», - сказал Л.Кравчук.

При этом он отметил, что главным импульсом к изменению Основного Закона является запрос на это общества.

Отвечая на вопрос, в какие разделы Конституции будут вноситься изменения, Л.Кравчук заметил, что это будет предметом обсуждения.

Он также не исключил, что в Конституцию будут включены новые разделы, например, на сегодняшнем заседании один из участников предлагал создать раздел об охране Конституции.