КИУ: парламент манипулирует датой выборов в Киеве

Об этом он сказал во время интернет-конференции в «liga.net», отвечая на вопрос о возможной дате выборов мэра Киева.

«Вопрос не ко мне, а к Верховной Раде Украины. Для меня очевидно, что выборы должны состояться в 2012 году, однако, судя по заявлениям представителей парламентского большинства, придется ждать до 2013 года. К сожалению, уже не первый раз парламент манипулирует датой местных выборов, исходя из политических интересов», - отметил А.Черненко.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня Леонид Черновецкий сообщил, что 1 июня написал заявление об отставке с должности киевского городского головы. Срок его полномочий, согласно законодательству, завершился 3 июня.

19 июня на брифинге в ВР лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что считает логичным провести выборы мэра Киева и Киевсовета летом 2013 года.