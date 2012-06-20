Газпром: Переговоры по пересмотру цен на газ с Украиной не ведутся

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил генеральный директор ОО «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«У нас переговоры по пересмотру цен (на газ) с Украиной сейчас не ведутся. У нас есть консультации по контракту, но никаких официальных переговоров по пересмотру цен мы не ведем», - сказал А.Медведев.

Напомним, Украина длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.