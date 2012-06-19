Минздрав рекомендует создать «особо комфортные условия» для Тимошенко в суде

15:55, 19 июня 2012
Политика
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По словам тюремщиков, медики рекомендуют суду создать надлежащие условия для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко во время судебных заседаний.

Юлия Тимошенко

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, по их данным, руководство Качановской исправительной колонии получило письмо от судьи Киевского районного суда Харькова о вызове 25 июня Ю.Тимошенко в суд для участия в судебном процессе по делу ЕЭСУ.

"В связи с этим, по соответствующему запросу ГПтС, медицинская комиссия Минздрава Украины рекомендовала указанному суду создать надлежащие и особенно комфортные условия для пребывания Ю.Тимошенко в помещении суда во время проведения судебного слушания уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 25 июня в 10.00 запланировано заседание Киевского райсуда Харькова по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в 1995-1997 годах.

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