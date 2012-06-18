«Батькивщина»: Кузьмин демонстрирует самую низкую планку падения власти

Партия «Батькивщина» заявляет, что очередные «истерические» заявления заместителя генерального прокурора Рената Кузьминао якобы причастности Юлии Тимошенко ко всем резонансным преступлениям, совершенным в стране за последние 20 лет, свидетельствуют о том, что «карательно-репрессивная система рьяно взялась выполнять заказ Президента Януковича».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Янукович неделю тому назад, как известно, шокировал весь цивилизованный мир, когда взял на себя функции судьи и прокурора и обвинил лидера оппозиции чуть ли не во всех смертных грехах. Сегодня же прокуратура показала, что она всегда готова выполнять высочайший заказ, каким бы диким и абсурдным он ни был», - подчеркнули в «Батькивщине».

«Такие в Украине сегодня реалии – страной правит диктатор, который натравливает своих опричников на всех, у кого есть мужество выступать против сползания государства в криминальную бездну», - говорится в заявлении.

«Что же касается сути высказанной господином Кузьминым бессмыслицы, то партия «Батькивщина» считает унижением для себя вступать в какую-либо дискуссию с подобными субъектами», - отмечается в заявлении.

По словам его авторов, «смысл существования таких, как Кузьмин, деятелей заключается лишь в том, чтобы демонстрировать самую низкую планку падения и аморальности действующей власти».

Как сообщал УНИАН, Р.Кузьмин заявил в опубликованном сегодня интервью "Коммерсант-Украина", что Генпрокуратура имеет достаточно свидетельств для предъявления Ю.Тимошенко обвинения в причастности к убийству депутата Евгения Щербаня в 1996 году, однако этому мешает продолжительная болезнь экс-премьера.

Также Р.Кузьмин заявил, что банда Кушнира работала на экс-премьер-министров Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко.

"Банда Кушнира была на службе у П.Лазаренко. Эта банда выполняла его поручения и заказы в интересах Ю.Тимошенко. Этот факт подтвержден следствием, и у нас нет никаких сомнений, что банда Кушнира работала на Лазаренко и Тимошенко. Следствием установлено, что эта банда принимала участие в 25 убийствах и покушениях на убийство», - утверждает Р.Кузьмин.