Ренат Кузьмин: банда Кушнира выполняла заказы в интересах Юлии Тимошенко

Препятствием, которое мешает предъявить Юлии Тимошенко обвинения в убийстве Щербаня, является ее длительная болезнь. Об этом в интервью изданию "Коммерсант-Украина"заявил заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин.

"У нас есть достаточно данных, подтверждающих ее заинтересованность в устранении Щербаня; есть данные, подтверждающие перечисление денег с контролируемых ею счетов; есть прямые показания свидетелей, которые называют ее организатором и финансистом убийств. У нас есть заявление Руслана Щербаня, который называет ее прямым виновником смерти его отца", - заявил Кузьмин.

На вопрос о том, какую роль в расследовании дела сыграл единственный оставшиийся в живых человек из банды Кушнира, осужденной за эти убийства, Вадим Болотских, заместитель Генпрокурора ответил: "Болотских переведен из Славяносербской колонии Луганской области в Лукьяновское СИЗО Киева и работает со следователем. Банда Кушнира была на службе у Павла Лазаренко. Эта банда выполняла его поручения и заказы в интересах Юлии Тимошенко. Этот факт подтвержден следствием, и у нас нет никаких сомнений, что банда Кушнира работала на Лазаренко и Тимошенко. Следствием установлено, что эта банда принимала участие в 25 убийствах и покушениях на убийство.

Мы установили 25 потерпевших, которых либо убили, либо покушались на них. И некоторые очевидцы тех событий прямо называют Лазаренко и Тимошенко организаторами преступлений. Это не обязательно люди, которых вы знаете".

На уточняющий вопрос журналиста, следует ли из этого, что Тимошенко могут предъявить обвинения в этих убийствах, Кузьмин сказал:

"Мы пока говорим о том, что по делу об убийстве Щербаня у нас достаточно оснований, чтобы предъявить Юлии Тимошенко обвинения".

Кузьмин также утверждает, что Тимошенко, по информации ГПУ, встречалась, общалась, была знакома с бандой Кушнира. "У нее были дружеские отношения с руководителями этой группировки", - утверждает Кузьмин.