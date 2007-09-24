Луценко призывает проверить законность приватизации мнгих объектов

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным проверить законность приватизации некоторых объектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы не призываем к составлению списка реприватизации… Однако, обязательно проверим законность приватизации, поскольку… у нас есть сомнения относительно законности приватизации многих объектов в Украине», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что эту работу должны провести Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Украины.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, никаких вопросов не будет, если приватизация была проведена законно.

Лидер НУ-НС выразил уверенность, что силовыми ведомствами должны руководить гражданские политики.