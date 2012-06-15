Милиция говорит, что никаких автобусов с футболками «Free Yulia» не задерживала

«Информация, распространенная «Батьківщиною», не отвечает действительности. Никаких автомобилей с футболками никто не задерживал», - сказали УНИАН в столичном главке милиции.

При этом в ГУ МВД отметило, в Деснянском районе на ул. Драйзера работниками ГАИ был остановлен автомобиль «Газель», который нарушил правила дорожного движения. В кузове этого транспортного средства были обнаружены 4 пустые канистры и несколько предметов кубической формы.

По вызову ГАИ к автомобилю подъехали работники следственно-оперативной группы, проверили груз и отпустили автомобиль и водителя. При этом работники ГАИ предупредили владельца авто о недопустимости нарушений правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, в «Батьківщині» заявили, что сегодня в Деснянском районе Киева УБОП задержал машину, которая везла в палаточный городок оппозиции на Крещатике воду, дождевики и футболки.

По их данным, сотрудники управления задержали автомобиль на АЗС, заявив, что эта машина находится в розыске.

«Мы расцениваем это как подготовленный властью шаг для приостановки деятельности палаточного городка в ходе информирования гостей Евро-2012 о событиях вокруг осужденных лидеров оппозиции. Именно сегодня мы собирались раздать определенное количество футболок «Free Yulia» фанатам», - заявили в партии.