Батькивщина заявляет, что власть не дает раздавать фанатам футболки «Free Yulia»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Батькивщина».

По их данным, сотрудники управления задержали автомобиль на АЗС, заявив, что эта машина находится в розыске.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время автомобиль находится на автозаправке в окружении шести машин УБОПа, водителя отпустили. Руководство партийной организации выясняет обстоятельства задержания машины.

«Мы расцениваем это как подготовленный властью шаг для приостановки деятельности палаточного городка в ходе информирования гостей Евро-2012 о событиях вокруг осужденных лидеров оппозиции. Именно сегодня мы собирались раздать определенное количество футболок «Free Yulia» фанатам», - заявили в партии.