Томенко: Виктор Янукович живет в какой-то загадочной стране

Об этом УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, комментируя заявление Президента о том, что оппозиция забирает 99% эфирного времени.

«Президент Виктор Янукович живет в загадочной стране, где власть успешно преодолела разруху, а 99% времени в СМИ выступает оппозиция... Очевидно, Президент не так активно смотрит телевидение, а оперирует данными, которые ему предоставляет его команда», - добавил Н.Томенко.

По его словам, слухи о том, что Президент В.Янукович не владеет реальной ситуацией в Украине, все больше подтверждаются его необъективными заявлениями. Н.Томенко отметил, что заявление о том, что в медиа, в частности в средствах массовой информации, 99% занимает позиция оппозиции, практически полностью противоположно реальному состоянию дел.

Вице-спикер подчеркнул, что если принять во внимание данные мониторинга теленовостей (за апрель этого года), обнародованные Академией украинской прессы, то в целом 67% синхрона принадлежит представителям власти, 22% - оппозиции, 11% - другим политикам. Н.Томенко также обратил внимание на то, что, как говорится в уже упомянутом исследовании, в подавляющем большинстве сообщений о политических новостях в Украине на всех каналах представлена только одна точка зрения и только 16% сообщений в целом с несколькими точками зрения.

Н.Томенко также отметил, что в СМИ появилась информация о том, что советник главы Администрации Президента согласовывает программы, которые выходят на государственном телевидении, и это свидетельствует не только о несбалансированности подачи информации СМИ, но и о возрождении политической цензуры.

«Так вот, кроме тенденции на неадекватное освещение событий, речь идет и о прямом вмешательстве и цензировании главных политических программ в интересах власти и утвержденной в Администрации Президента оппозиции», - подчеркнул он.

По словам Н.Томенко, если такая ситуация с недоверием власти к украинским журналистам и украинским медиа-экспертам не изменится, то кого пускать или не пускать в средства массовой информации, будут определять уже не ведущие политических шоу - граждане других государств или советники в Администрации Президента, а, "как во времена Российской Империи, - Москва, в которую нужно будет засылать телевизионные материалы на утверждение и получение штампа «цензурой разрешено».

Н.Томенко также сообщил, что он обратился в парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информации с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся на Первом Национальном, поскольку, как говорится в сообщениях журналистов, речь идет о прямом вмешательстве в деятельность канала, а, следовательно, о цензуре, уголовная ответственность за которую предусмотрена законом.