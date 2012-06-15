Турчинов понимает, что драками в ВР «языковой» закон не остановить
Руководитель объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов надеется, что оппозиционные фракции не дадут большинству принять Закон «О принципах государственной языковой политики».
Руководитель объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов надеется, что оппозиционные фракции не дадут большинству принять Закон «О принципах государственной языковой политики», которым предусматривается предоставление русскому языку статуса регионального почти в половине областей Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя информацию о том, что этот законопроект может быть вынесен на голосование в целом уже на будущей неделе.
А.Турчинов выразил надежду, что оппозиционные народные депутаты активнее будут противостоять принятию этого антиукраинского и антиконституционного закона.
Также он надеется на активную поддержку общественности действий оппозиции по недопущению принятия этого закона.
В то же время А.Турчинов отметил, что блокированием и драками в сессионном зале парламента можно лишь отсрочить время принятия «языкового» закона. По его словам, чтобы в корне решить проблему, необходимо изменить состав Верховной Рады, в частности, большинства, а это возможно только путем выборов. «Другого пути, чтобы остановить это антиукраинское нашествие, не существует», - подчеркнул А.Турчинов.
Как сообщал УНИАН, законопроект о принципах государственной языковой политики подали на рассмотрение ВР народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).
24 мая рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в парламенте не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».
Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.
5 июня Верховная Рада приняла в первом чтении закон о принципах государственной языковой политики.
В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого документа в целом.
Возле парламента 5 июня состоялся многотысячный митинг как противников, так и сторонников этого законопроекта.