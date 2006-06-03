Из Днепра подняли катер, который столкнулся с теплоходом

Вчера с 14.45 до 18.15 в Киеве в районе стройплощадки Воскресенско-Подольского мостового перехода был перекрыт судоходный фарватер Днепра в связи с проведением водолазных работ по подъему катера типа РМ-376, который 29 мая столкнулся с теплоходом “Риверест-2” и затонул.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 17.45 катер подняли на поверхность и отбуксировали в затон.

Поисково-спасательные работы проводились специалистами ГП “Укрводшлях” и водолазами ГКП “Плесо”.

На 3 июня судьба матроса-моториста, который, вероятно, управлял маломерным судном, остается неизвестной. Его поиски продолжаются.

С начала года на водных объектах Украины погибло 328 человек, из них 47 детей.