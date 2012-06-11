Власенко думает, что Квасневского и Кокса вряд ли пустят к Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко сомневается, что бывшего Президента Польши Александра Квасневского и экс-Президента Европейского парламента Пэта Кокса пустят к экс-премьеру, которая сейчас проходит курс реабилитации в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове.

Как отметил в комментарии УНИАН сам С.Власенко, эти европейские политики имеют больше шансов на встречу с Ю.Тимошенко, нежели посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра, который ранее заявлял о желании встретиться с экс-премьером.

«К сожалению, у нас пенитенциарная служба очень избирательно подходит к посещениям Юлии Владимировны. То есть, соратникам, ее родными делаются всевозможные преграды, также всевозможные преграды делаются политикам и дипломата, которые четко выражают свою позицию. В частности, я считаю это абсолютно недопустимым, что посол Евросоюза в Украине господин Тейшейра уже неоднократно просил встречи с Юлией Владимировной, мы уже передавали согласие Юлии Владимировны на такую встречу, но пенитенциарная служба почему-то не предоставляет такой возможности. Не знаю, будет ли такая возможность предоставлена президентам Кокса и Квасневскому. Могу допустить, что их вероятность увидеть Юлию Владимировну немного больше, нежели у господина Тейшейры, хотя бы потому, что эту миссию инициировал господин Азаров. Но в нашем деле можно ожидать чего-угодно», - сказал С.Власенко.

Защитник допустил, что во время нынешнего визита в Украину П.Кокс и А.Квасневский не будут приезжать в Харьков, чтобы встретиться с Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко сегодня заявила, что П.Кокс и А.Квасневский намерены встретиться с ее матерью.

«Они сказали, что будут пытаться просить власть, чтобы встретиться с мамой, но даст ли ей такую возможность власть, не понятно», - сказала Е.Тимошенко.

П.Кокс и А.Квасневский прибыли сегодня в Киев.

Согласно договоренности Президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Николая Азарова, П.Кокс и А.Квасневский будут следить от ЕП за судебными процессами над Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дела, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.