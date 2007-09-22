Янукович прибыл в Одесскую область, а вечером еще успеет в Севастополь

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл сегодня в Одесскую область с предвыборной поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ посетит города Измаил, Татарбунары, Белгород-Днестровский и Одессу, где проведет митинги.

Сегодня же после визита в Одесскую область В.ЯНУКОВИЧ посетит Севастополь, где также примет участие в митинге.