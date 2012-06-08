Азаров сетует, что журналисты мало пишут о позитиве

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что если зрители перестанут смотреть телеканалы с негативной информацией, то никто на этом канал не будет заказывать рекламу.

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook

«Я недавно встречался с нашими журналистами, поздравлял с профессиональным праздником. И с периодичностью раз примерно в месяц я встречаюсь с главными редакторами СМИ. Эти встречи обычно проходят в неформальной обстановке, за чашкой чая. Я отвечаю на вопросы, мы дискутируем, обмениваемся мнениями, и эти встречи не предназначаются для афиширования их», - сказал Н.Азаров.

По его словам основная цель таких встреч состоит в том, чтобы журналисты получали информацию из первых рук и могли также непосредственно задать любой вопрос и получить ответ.

«На таких встречах без камер принято говорить правду и отвечать на вопрос откровенно, иначе эти встречи не имеют смысла. Мало кто пишет о наших достижениях, а они у нас есть, о позитиве, который у нас тоже есть. Сложились такие подходы, что читателям и зрителям необходима сенсация, слагающаяся из скандалов, чрезвычайных происшествий. И те средства массовой информации, которые следуют этим принципам, превращаются в погребальные новости. Потому что их новостная гамма сплошь состоит из пожаров, убийств и других мало приятных ситуаций. Но к счастью, обычная жизнь людей все-таки состоит не из пожаров, которые бывают редко, не из убийств, которые встречаются еще реже, а из нормальной жизни наших людей, и с той повседневной работы, благодаря которой, жизнь медленно, но верно улучшается. А позитив очень нужен нашим людям», - отметил Н.Азаров.

По мнению главы правительства позитивная информация плодотворно влияет на здоровье людей, заряжает их энергией, оптимизмом.

«Поэтому на моих встречах с журналистами я стараюсь им об этом говорить. Я думаю, что совсем другое они слышат от собственников, которые прежде всего заинтересованы, чтобы то или иное СМИ приносило прибыль. То есть в конечном итоге все зависит от нас с вами. Если мы с вами вместе перестанем смотреть погребальные новости и будем сразу же выключать такой канал, то никто на этот канал не будет давать заказы на рекламу, а значит уменьшится прибыль. Вот я Вам изложил простой рецепт, как можно изменить ситуацию в СМИ», - резюмировал Н.Азаров.