Посол: "пауза" в отношениях с ЕС Януковичу не поможет

Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

На вопрос о том, что он почувствовал, когда услышал слова Президента Украины Виктора Януковича, что "пауза в отношениях Украины и ЕС пойдет на пользу", посол ответил: «Мой профессиональный опыт показывает: успешными были только те страны, где прилагают все усилия для сближения с Евросоюзом. Я в конце 1990-х годов работал в Польше, и там в то время существовал только один приоритет. Это привело к развитию и государства, и экономики Польши, и стало большим ее успехом».

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что Президент, говоря о паузе в отношениях Украины и ЕС, имел в виду, что канцлер Германии Ангела Меркель проиграет выборы, и он построит заново отношения с другим правительством, Г.-Ю.Гаймзёт сказал: «Я был послом в Киеве, когда визит сюда совершал министр иностранных дел Германии, социал-демократ Штайнмайер. Мне кажется, не следует считать, что существуют большие различия в отношении к Украине различных партий в Германии. Было бы ошибочно надеяться на смену правительства Германии».