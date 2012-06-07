Табачник ответил Томенко: ложь, выдумки и дешевый популизм

Заявления заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая Томенко об использовании Министерством образования и науки коррупционной схемы при реализации государственной программы печати учебников не соответствуют действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции министр образования Дмитрий Табачник.

Он отметил, что средняя стоимость украинского учебника на сегодняшний день – 12 грн 80 коп. «Все другое – ложь, выдумки и дешевый популизм», - сказал министр.

По словам Д.Табачника, в случае, если, например, учебник небольшим тиражом, 200-300 экземпляров, несколько раз переводят, его стоимость будет выше.

«Пусть народный депутат обратится к своему однопартийцу, бывшему министру образования, и спросит, почему учебники 2009 года, например, «Физика», на языках национальных меньшинств стоили 841 грн», - отметил Д.Табачник.

Также он обратил внимание на то, что три года назад, в частности, «Алгебра» стоила 709 грн, тогда как в этом году - 500 грн при таком же тираже.

По словам Д.Табачника, самая дорогая книга в этом году стоит 647 грн.

Как сообщал УНИАН, Н.Томенко обвинил Министерство образования и науки в использовании коррупционной схемы при реализации государственной программы печати учебников.

«Вопреки действующему законодательству на рынок печати учебников была заведена посредническая структура, которая этим никогда не занималась, не имеет производственных мощностей – так называемая «Бытэлектротехника» («Побутелектротехника») с таким тайным названием, и издательство вынуждали заключать соглашение с этой структурой», - сказал Н.Томенко.

При этом он сослался на документ, полученный им из Государственной финансовой инспекции в ответ на его депутатский запрос. «Если год назад мы говорили, что во главе министерства - антиукраинец, то сегодня можем сказать, что и коррупционер. Но печальнее, что этот коррупционер и антиукраинец устраивает и Президента, и правительство», - подчеркнул он.

По словам Н.Томенко, привлечение посреднической структуры к процессу изготовления учебников приводит к существенному подорожанию каждого отдельного учебника.