Януковичу-младшему не нравится то, что делает Порошенко

Соответствующую позицию депутата распространила его пресс-служба.

«Введение спецпошлины на ввоз автомобилей будет иметь разрушительные последствия для украинского рынка», - заявил В.Янукович, комментируя инициативу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Он акцентирует внимание на том, что «спецпошлина на автомобили - один из самых худших методов защиты украинского автопрома».

«Если мы говорим о развитии, а не о консервировании отрасли, на рынке должна работать свободная конкуренция. На условиях, которые предлагаются, можно спасти одну-две компании на несколько лет, но не индустрию в целом. Цены на украинские автомобили сразу же повысятся, но не за счет улучшения качества, просто на рынке не будет выбора. При этом больше всего пострадает средний класс населения», - цитирует слова депутата его пресс-служба.

По мнению В.Януковича, спецпошлина также ухудшит позиции Украины на мировом рынке: "Если будет реализован этот недальновидный шаг, в ответ можем получить соответствующие санкции со стороны членов ВТО на украинский экспорт - АПК, металлургию и так далее".

Депутат считает, что, в первую очередь, инициатива по введению пошлины на автомобили "больно" ударит по экономике государства в целом: "Таким шагом Украина вынудит многих импортеров просто уйти из нашего рынка. Государство существенно потеряет поступления в госбюджет от импорта автомобилей».

«В 2009 году это уже пробовали - тогда повышение было на уровне 13%. По оценкам экспертов рынка, меньше чем за полгода мы потеряли более 500 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлины на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и он не вступил в силу.

Сегодня во время круглого стола на тему: «Перспективы развития автомобилестроения Украины до 2020 года» заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Минэкономразвития Владимир Горник сообщил, что министерство предлагает пересмотреть ставки ввозной пошлины на автомобили - с 10% до 25%.

«Мы хотим предложить инициировать Украиной пересмотр связанных ставок ввозной пошлины перед Всемирной торговой организацией с 10% - до 25% на импорт автомобилей мировых производителей», - сказал В.Горник.

По его словам, соответствующий документ, который вскоре планируется передать на рассмотрение Кабинета министров, является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренных концепцией развития отрасли.