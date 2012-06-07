Меркель: Нам нужно больше Европы

Как сообщает AFP, об этом она заявила сегодня в интервью немецкому телевидению.

“Нам нужно больше Европы... Бюджетный союз... И нам нужен политический союз, во-первых и прежде всего”, - сказала А.Меркель.

“Мы должны шаг за шагом передавать ответственность Европе”, - добавила она.

Канцлер отметила, что Евросоюз не может ничего не делать из-за того, что те или иные страны-члены пока не готовы к этому.

Она также сообщила, что на заседании Европейского совета 28-29 июня планирует выдвинуть предложение об усилении политического союза в Европе.

Вместе с тем, А.Меркель предостерегла, что один саммит лидеров Евросоюза не сможет решить все проблемы, которые накопились в последнее время в результате финансового кризиса в Европе.