Меркель: Нам нужно больше Европы

12:22, 07 июня 2012
Политика
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступает за усиление политического союза ЕС, даже если для этого нужен “двухскоростной” подход.

Меркель за передачу ответственности от государств Европе

Как сообщает AFP, об этом она заявила сегодня в интервью немецкому телевидению.

“Нам нужно больше Европы... Бюджетный союз... И нам нужен политический союз, во-первых и прежде всего”, - сказала А.Меркель.

“Мы должны шаг за шагом передавать ответственность Европе”, - добавила она.

Канцлер отметила, что Евросоюз не может ничего не делать из-за того, что те или иные страны-члены пока не готовы к этому.

Она также сообщила, что на заседании Европейского совета 28-29 июня планирует выдвинуть предложение об усилении политического союза в Европе.

Вместе с тем, А.Меркель предостерегла, что один саммит лидеров Евросоюза не сможет решить все проблемы, которые накопились в последнее время в результате финансового кризиса в Европе.

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