Шкиль: У оппозиции есть план «Б», как сорвать языковой закон регионалов

Оппозиция сделала недостаточно, чтобы воспрепятствовать принятию в первом чтении языкового законопроекта регионалов, но вместе с этим у нее есть план «Б», как не допустить принятия этого законопроекта в целом. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины" Андрей Шкиль.

«На самом деле этот закон не прошел, первое чтение - это еще не закон. Поверьте, у нас есть и план «А» и план «Б» для того, чтобы сделать максимум для того, чтобы этот законопроект не прошел », - заявил Шкиль.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы этот законопроект не прошел. И поверьте мне, это я от себя скажу, что он все-таки не пройдет », - отметил парламентарий.