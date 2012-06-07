Европартнеры ПР вслух заговорили о санкциях против режима Януковича

Готовность Евросоюза задуматься о жестких действиям в отношении Украины, подтвердила организованная Европарламентом и Еврокомиссией конференция, где обсуждалась ситуация с соблюдением свободы слова и демократии восточными соседями ЕС, в том числе Украиной, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest (объединяет ЕП и парламенты стран—участниц Восточного партнерства), депутат группы социал-демократов ЕП (европейские партнеры Партии регионов) Кристиан Вигенин заявил, что в ЕС все активнее обсуждается возможность применения санкций в отношении Киева.

"Избиратели в ЕС не понимают, почему мы так медленно продвигаемся в вопросе давления на Украину. Люди считают, что нам следует активнее вводить санкции в отношении Киева",— заявил Вигенин.

Господин Вигенин отметил, что в ЕС пока не готовы применять крайние меры воздействия на Украину. "На данном этапе мы и так сделали достаточно. Мы не подписали соглашение об ассоциации, хотя могли бы сделать это, и это был сильный политический сигнал",— пояснил он.

По словам депутата, ключевым моментом для принятия Брюсселем дальнейших решений станут октябрьские парламентские выборы. "Если Юлия Тимошенко и Юрий Луценко не смогут принять участие в выборах, будет поздно говорить только об "озабоченности" Евросоюза. Это станет достаточной причиной для ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, чтобы объявить: выборы не являются свободными и честными. Большое количество членов ЕС гарантированно не признают выборы чистыми при условии, что Тимошенко остается за решеткой",— заявил депутат.