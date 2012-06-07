Политисполком "Свободы": мирный диалог с властью исчерпан

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политисполкома Всеукраинского объединения «Свобода».

По словам авторов заявления, принятие в первом чтении законопроекта «Об основах государственной языковой политики» - с грубым нарушением Конституции Украины, пренебрежением к украинскому народу, абсолютным игнорированием воли местных советов, которые являются непосредственными выразителями воли местных общин, - свидетельствует: у нации иссяк арсенал инструментов мирного диалога с действующим режимом, который «последовательно и систематически осуществляет антиукраинскую политику и пытается законсервировать искусственное постколониальное деление страны, посеять зерна сепаратизма, подорвать суверенитет и независимость Украинского государства».

Как заявляют в «Свободе», «языковая агрессия стала ярким проявлением реанимации сталинской политики лингвоцида, после которой, безусловно, начнется этап этноцида - вытеснение с исконных земель и уничтожение украинской нации».

«Нынешний антиукраинский режим не оставляет альтернатив в выборе модели общения с ним. На его грубую агрессию можно ответить только сплоченными действиями общины и тотальным общественным бойкотом», - подчеркивается в заявлении.

По словам «свободовцев», публичной обструкции должен быть подвергнут каждый, кто работает на режим или сотрудничает с ним.

В связи с этим «Свобода» призывает украинцев «не покупать московских товаров, не читать и не разговаривать на языке оккупантов, бойкотировать русскоязычные программы радио и телевидения».

Также авторы заявления призвали депутатов местных советов не выделять ни копейки из местных бюджетов «на поддержку оккупационной инфраструктуры, распространение русскоязычной продукции и в поддержку оккупационных культурных центров и русскоязычных учебных заведений».

«После того, как режим грубо попрал Конституцию Украины и государственный суверенитет, нация только масштабными акциями протеста может помешать принятию этого антиукраинского законопроекта во втором чтении», - подчеркивается в заявлении.

«Режим бросил украинской нации вызов. Нация ответит достойно», - уверены в «Свободе».