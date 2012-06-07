Правозащитники готовы перенести протесты из Луганска в Киев

Они требуют отменить обвинение против правозащитницы Риммы Белоцерковской.

Об этом говорится в заявлении этих общественных организаций, переданном УНИАН.

В заявлении, в частности, отмечается, что 5 июня судья из города Рубежное приказал северодонецкой милиции арестовать известного защитника малого бизнеса Р.Белоцерковскую.

«Генеральная прокуратура, которая еще 10 дней назад была поставлена в известность о том, что это дело сфабриковано, игнорирует требования людей проверить эти факты и отказаться от обвинения. Поэтому мы объявляем об установке 18 июня палаточного лагеря под Генпрокуратурой Украины», - говорится в заявлении.

Активисты также обращаются к предпринимателям, общественным организациям, всем людям доброй воли в Украине с призывом принять участие в защите Р.Белоцерковской. «Следующим будет кто-нибудь из нас, друзья», - считают они.

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Как сообщал УНИАН, Р.Белоцерковская - лидер Северодонецкой правозащитной организации «Правовое пространство». Уголовное дело в отношении нее было возбуждено пять лет назад по ст. 296, ч. 1 УК (хулиганство) за то, что она в Северодонецке помогала жителям дома № 51 на Гвардейском проспекте в их борьбе против строительства торгового центра в непосредственной близости от жилого здания. Р.Белоцерковская попыталась заблокировать работу строительного крана, поднявшись на него. Но в результате получила химические ожоги лица от применения застройщиком газового баллончика и оказалась на скамье подсудимых.

В Северодонецком суде 7 судей отказались от рассмотрения дела Р.Белоцерковской. Дело забрали в Рубежное. В то же время правозащитница отмечает, что отсутствует постановление апелляционного суда об изменении подсудности и передаче дела в городской суд г. Рубежное, а без этого постановления Рубежанский суд не правомочен рассматривать это дело. Пэотому Р.Белоцерковская не считает нужным присутствовать на его заседаниях.

22 мая Рубежанский городской суд изменил меру пресечения правозащитницы с подписки о невыезде на взятие под стражу. Суд также объявил Р.Белоцерковскую в розыск.

28 мая и 5 июня заседания Рубежанского городского суда по ходатайству прокуратуры области об изменении меры пресечения в отношении Р.Белоцерковской не состоялись.

По информации председателя Всеукраинского трудового движения «Солидарность» Константина Ильченко, правозащитница Р.Белоцерковская не взята под арест, она находится в Северодонецке под охраной общественных организаций.