Ефремов предложил оппозиции самой изменить избирательный закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции ПР Александр Ефремов.

Он заметил, что авторам соответствующего законопроекта была дана рекомендация снять его с рассмотрения.

А.Ефремов объяснил это тем, что регистрация данного проекта документа вызывала бурную реакцию, несмотря на то, что все поправки к закону носили исключительно технический характер. Более того, добавил А.Ефремов, соответствующие поправки были разработаны Центральной избирательной комиссией, в которой есть как представители от большинства, так и от оппозиции.

«Сегодня нашим коллегам из оппозиционного лагеря я сказал, что мы сняли с рассмотрения этот законопроект», - сказал А.Ефремов.

Он сообщил, что представителям оппозиции было предложено разработать свой законопроект для того, чтобы урегулировать все технические неточности. А.Ефремов заверил, что большинство готово поддержать такой законопроект. «Если нет, то мы не будем настаивать на теме переголосования законопроекта по выборам, поставим точку и данным вопросом больше спекулировать не будем», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, в оппозиции считают недопустимым внесение каких-либо изменений в закон о выборах народных депутатов.

В частности, как подчеркнул заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко, ЦИК все технические правки к закону о выборах народных депутатов может изложить в виде своих разъяснений и для этого не нужно голосование Верховной Рады.