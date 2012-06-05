В Киеве стартует полномасштабная реконструкция жилищного фонда

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Полная замена асфальтового покрытия во дворах и на межквартальных проездах, ремонт лифтов, подъездов, лестничных клеток, замена наружного и внутреннего освещения зданий, благоустройство и установка детских площадок, где это необходимо, - все эти работы будут проводиться комплексно и под личным контролем главы КГГА Александра Попова. Сегодня он проверил качество выполнения таких работ на улице Заболотного, 94-118.

«Мы начинаем комплексный проект реконструкции жилого фонда. Стартуем в начале лета для того, чтобы максимально успеть до осени. Работа на каждой из локаций будет проводиться комплексно, начиная от ремонта подъездов, лифтового хозяйства, замены освещения как в домах, так и на придомовых территориях, и заканчивая полной заменой асфальтового покрытия. Главный акцент будем делать на качестве работ с тем, чтобы отремонтированный жилой фонд смог эксплуатироваться еще минимум 20 лет, не требуя какого-либо вмешательства», - сказал Александр Попов.

Такие работы в течение лета выполнят во всех районах города более чем на 200 локациях. Для этого из бюджета будет выделено около 350 миллионов гривен. Со вчерашнего программа стартовала на четырех локациях: ул. Васильковская 27, корпус 1, ул. Ревуцкого, 34-36, ул. Науки, 35, корпуса 2, 3 и 4, а также на ул. Заболотного, 94-118.

Заказчиками работ определены: ремонт подъездов и лифтов - КП «Спецжилфонд», освещения придомовых территорий - КП «Киевгорсвет», асфальтирование - КК «Киевавтодор». Это крупнейшая по объемам программа комплексной реконструкции столичного жилищного фонда и прилегающих территорий за всю историю независимой Украины.