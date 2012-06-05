Оппозиция оправдывается, что просто не успела сорвать голосование

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты попросили лидеров оппозиции Александра Турчинова и Арсения Яценюка объяснить, почему оппозиционные фракции по команде председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина не вытянули 30 карточек для голосования из гнезд на рабочих местах представителей большинства.

«Я знаю о том, что должны были вытянуть 30 карточек, и я знаю о том, что должны были драться, и я знаю о том, что сегодня оппозиция проявила себя не в лучшем плане. Это очень серьезный урок для нас», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что сегодня не удалось выиграть бой, однако война проиграна в целом не будет.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов сообщил, что председатель Верховной Рады Владимир Литвин нарушил договоренность об очередности рассмотрения этого вопроса.

По словам А.Турчинова, языковой законопроект должен был рассматриваться третьим, и именно этот порядок был сигналом для блокирования голосования.

«Литвин по договоренности со своими хозяевами переставил этот вопрос, и депутаты просто не поняли, что уже началось его рассмотрение», - сказал А.Турчинов.