СМИ: Оппозиция могла сознательно отказаться от срыва голосования по языку

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники среди оппозиционных депутатов.

"Предыдущий план был такой, что во время сигнала для начала голосования 30 человек (из БЮТ и НУНС) должны были броситься в сектор тушек и повырывать карточки из гнезд. Однако, когда пошел сигнал, никто этого не сделал", - сказал собеседник.

"Это полная сдача языкового вопроса, которая произошла по вине оппозиции", - добавил он.

"Знаете, что они обсуждали в зале к голосованию? Выходить ли к людям на митинг после того, как законопроект будет принят. Т.е. они не допускали мысли, что голосование будет сорвано", - добавил он.