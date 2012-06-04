Задержанному в Москве политологу заявили, что он в "черном списке"

Об этом он лично сообщил "Украинской правде".

"После того как люди начали звонить в консульство и посольство меня из изолятора перевели в свободную транзитную зону. Кроме того согласились посодействовать, чтобы я покинул Россию ближайшим рейсом, а не ждал ночи", - сказал Солонтай.

По его словам, представитель МИД в аэропорту официально отказался назвать причину внесения Солонтая в список невъездных в Россию.

"Однако в неофициальной беседе он отметил, что такие решения принимаются на федеральном уровне и никто не обязан объяснять деталей. Но вообще он сказал, что речь идет о безопасности Российской Федерации", - сообщил Солонтай.

По его мнению, ситуация с задержанием и выдворением его из страны связано с тем, что 12 июня в России ожидают новые крупные акции протеста.

"Российская власть просто не верила в то, что в России возможны такие акции протеста. Теперь она это поняла, поняла массовость и силу. Поэтому начали срываться тематические учебные мероприятия", - сказал Солонтай.

Он сообщил, что вместе с украинским консулом будет представлять все соответствующие информационные запросы, чтобы узнать причину внесения в список невъездных.

Как сообщал УНИАН (У украинского политолога забрали документы, но предложили обед), А.Солонтай считает, что задержзание "связано с проводимыми нами образовательными мероприятиями. Сегодня (3 июня) должен был быть семинар для российской оппозиции на Чистых Прудах в офисе Гарри Каспарова для активистов «Солидарности».