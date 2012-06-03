У украинского политолога забрали документы, но предложили обед

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сам А.Солонтай.

«У меня забрали документы – паспорт и билеты на самолет, сейчас представители аэропорта общаются с авиакомпаниями, чтобы меня скорее всего отправить назад. Перед этим я был в изоляторе, где держат людей неопределенное количество суток из разных стран мира, которых не пустили в РФ. После шумихи в СМИ меня отпустили из изолятора и поместили в свободную транзитную зону», - сказал А.Солонтай.

По словам политолога, ему звонил консул Украины в Москве, который спросил, в безопасности ли он и как с ним обращаются. «На это пожаловаться не могу. Все прилично. Мне даже обед предложили», - отметил А.Солонтай.

Политолог сообщил, что уже 7 лет приезжает в РФ проводить тренинги, но в этот раз сообщили, что ему запрещен выезд на территорию страны.

А.Солонтай добавил, что ему предложили обратиться в Посольство РФ в Киеве, чтобы выяснить причины отказа во въезде, ведь такие решения принимаются на федеральном уровне, и основания их принятия не обязаны раскрывать.

«Я думаю, что это связано с проводимыми нами образовательными мероприятиями. Сегодня должен был быть семинар для российской оппозиции на Чистых Прудах в офисе Гарри Каспарова для активистов «Солидарности», я там должен был находиться в качестве тренера, а сегодня вечером в 22.00 должен был возвращаться в Киев», - сказал А.Солонтай.

При этом он предположил, что такими действиями российская власть решила сорвать мероприятие.

Как сообщал УНИАН, ответственный секретарь федерального политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер заявил агентству, что «А.Солонтай прилетел сегодня в 9 утра в аэропорт «Домодедово» и впервые за семь лет его контактов с Россией был задержан, передан миграционной службе, которая поместила его в камеру с административно задержанными, без составления протокола».

Работник консульского отдела при посольстве Украины в Москве сообщил УНИАН, что А.Солонтай сегодня возвращается в Украину.

«Ему запрещен въезд на территорию РФ», - сказал работник консульского отдела.