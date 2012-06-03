Юрист: Луценко могут освободить досрочно и без признания вины

Условно-досрочное освобождение может быть применено к экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, если он поведением докажет свое исправление, а также фактически отбудет не меньше двух третей срока наказания, назначенного судом.

Об этом в комментарии изданию Тиждень сообщил партнер Адвокатской конторы «Скляренко и партнеры», адвокат Андрей Сидоренко, комментируя заявление народного депутата от Партии регионов Валерия Бондика, что Луценко уже через год могут досрочно освободить.

«Согласно Криминальному кодексу Украины, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания за тяжкое преступление (именно это указано в приговоре Луценко) может быть применено, если: осужденный добросовестным поведением и отношением к труду довел свое исправление; осужденный фактически отбыл не меньше двух третей срока наказания, назначенного судом (пребывание в СИЗО засчитывается в сроку отбывания наказания)», – отмечает Сидоренко.

По словам адвоката, условиями применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания являются соответствующее представление от администрации колонии или тюрьмы, где отбывает наказание осужденный, в суд по месту отбывания наказания, а также позитивное судебное решение о применении условно-досрочного освобождения к осужденному.

Впрочем, признание вины в совершении преступления для условно-досрочного освобождения необязательно, отмечает юрист.

«Признание лицом вины в совершенных преступления не является условием или причиной условно-досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания. То есть условно-досрочное освобождение лица от отбывания наказания может быть применено также и в случае, когда осужденный не признал в суде свою вину в совершении преступления», – объяснил юрист.