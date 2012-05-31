Регионал говорит, что Луценко может выйти через год - при хорошем поведении

По приговору суда он получил четыре года заключения, полтора из которых он уже отсидел. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Валерий Бондик.

«Фактически ему дали, насколько я знаю, приговор касается четырех лет, полтора из них он отсидел, условно-досрочно он имеет право быть на свободе, при хорошем поведении, через год. Это я прогнозирую как юрист, я это даже не должен был говорить», – заявил Бондик.

Валерий Бондик отметил, что в связи с тем, что приговор Печерского суда вступил в действие, решение относительно этапирования экс-министра в праве принимать лишь Пенитенциарная служба.

«Есть закон о Пенитенциарной системе – они сами выбирают маршруты, способы доставки. Дело судьи – обеспечить правосудие, правосудие – это право на защиту самого Луценко», – отметил Бондик.