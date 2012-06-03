Украинский политолог задержан в московском аэропорту
Александра Солонтая задержали в "Домодедово" и заявили, что ему запрещен въезд на территорию РФ.
Украинский политолог Александр Солонтай задержан в московском аэропорту «Домодедово», украинские дипломаты выясняют причину задержания.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил ответственный секретарь федерального политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
«А.Солонтай прилетел сегодня в 9 утра в аэропорт «Домодедово» и впервые за семь лет его контактов с Россией был задержан, он передан миграционной службе, которая определила его в камеру с административно задержанными, без составления протокола», - сказал М.Шнейдер.
По его словам, А.Солонтай содержится в камере с гражданами Киргизии и Таджикистана.
М.Шнейдер подчеркнул, что российская сторона отказывается депортировать А.Солонтая и предлагает ему вылететь сегодня вечером тем рейсом, на который у него куплен билет. По словам М.Шнейдера, украинский политолог имеет билет на самолет, который должен вылететь сегодня в 22.00.
Ответственный секретарь федерального политсовета движения «Солидарность» также подчеркнул, что российские правоохранительные органы не предъявили никаких обвинений А.Солонтаю, и удерживают его «без объяснений».
М.Шнейдер сообщил, что А.Солонтай был приглашен в Москву, чтобы прочитать лекцию активистам московской "Солидарности" о политической ситуации на Украине.
Сотрудник консульского отдела при Посольстве Украины в Москве сообщил УНИАН, что А.Солонтай сегодня возвращается в Украину.
«Ему запрещен въезд на территорию РФ», - сказал он, отвечая на вопрос, чем вызвано такое решение российских властей.
Сотрудник консульского отдела уточнил, что власти об этом никогда не сообщают.
Он подчеркнул, что украинские дипломаты отслеживают ситуацию с А.Солонтаем.