Украинский политолог задержан в московском аэропорту

Украинский политолог Александр Солонтай задержан в московском аэропорту «Домодедово», украинские дипломаты выясняют причину задержания.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил ответственный секретарь федерального политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.

«А.Солонтай прилетел сегодня в 9 утра в аэропорт «Домодедово» и впервые за семь лет его контактов с Россией был задержан, он передан миграционной службе, которая определила его в камеру с административно задержанными, без составления протокола», - сказал М.Шнейдер.

По его словам, А.Солонтай содержится в камере с гражданами Киргизии и Таджикистана.

М.Шнейдер подчеркнул, что российская сторона отказывается депортировать А.Солонтая и предлагает ему вылететь сегодня вечером тем рейсом, на который у него куплен билет. По словам М.Шнейдера, украинский политолог имеет билет на самолет, который должен вылететь сегодня в 22.00.

Ответственный секретарь федерального политсовета движения «Солидарность» также подчеркнул, что российские правоохранительные органы не предъявили никаких обвинений А.Солонтаю, и удерживают его «без объяснений».

М.Шнейдер сообщил, что А.Солонтай был приглашен в Москву, чтобы прочитать лекцию активистам московской "Солидарности" о политической ситуации на Украине.

Сотрудник консульского отдела при Посольстве Украины в Москве сообщил УНИАН, что А.Солонтай сегодня возвращается в Украину.

«Ему запрещен въезд на территорию РФ», - сказал он, отвечая на вопрос, чем вызвано такое решение российских властей.

Сотрудник консульского отдела уточнил, что власти об этом никогда не сообщают.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты отслеживают ситуацию с А.Солонтаем.