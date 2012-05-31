Кремль аргументы Киева выслушать готов, но «исходит из действующих соглашений»

Об этом сообщает РИА Новости.

"Россия была, есть и будет готова прислушиваться к мнению наших партнеров, выслушивать их аргументы. В то же время (Россия) также всегда была и остается готовой давать любые разъяснения. Мы исходим, в первую очередь, из наличия действующих законных газовых соглашений, в соответствии с которыми осуществляются поставки природного газа", - сказал Песков журналистам.

"Что касается общения на этот счет, то оно никогда не исключалось", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабмина напомнил, что российская сторона согласилась рассмотреть аргументы Киева, добивающегося пересмотра заключенных в 2009 году газовых контрактов. По словам главы украинского правительства, стороны договорились в ближайшее время вернуться к этой теме.