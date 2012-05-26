Азаров о газе: Никто не говорит России «снижайте цену»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев настроены решить все сложные вопросы с Украиной, в том числе газовый.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с В.Путиным и Д.Медведевым.

«Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев сказали, что прошли выборы в Россию – и в Госдуму и президента России. У них есть твердое намеренье сделать все, чтобы в наших отношениях были устранены те вопросы, которые омрачают наши отношения и, чтобы наши отношения развивались, так как это требуют интересы наших народов», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что российскими лидерами было высказано стремление решить, в том числе и газовый вопрос.

Премьер отметил, что за время такой короткой встречи и в таком формате детали не обсуждались.

Н.Азаров при этом подчеркнул, что речь идет не о снижении цены, а о пересмотре контракта.

«Никто не говорит России «снижайте цену». Речь идет о том, что мы должны пересмотреть этот контракт, сделать его с такими подходами какие сейчас реализует «Газпром» с другими импортерами газа», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что В.Путин и Д.Медведев подтвердили решить этот вопрос, а условия - это вопрос длительных и предметных переговоров, которые будут проводится.

«То, что они высказали свою решимость достичь компромисса в короткие сроки уже настраивает нас на то, что мы все-таки договоримся. Мы же эти переговоры ведем два года», - сказал Н.Азаров.

«В целом в процессе разговора мне импонировало искреннее желания руководителей РФ активизировать наши контакты, обмен мнениями и самое главное реализовать все наши совместные проекты», - подчеркнул премьер.