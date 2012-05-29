В субботу, 2 июня, в Киеве состоится презентация проекта «Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев».

«Я теперь готова быть только счастливой. Несчастье - это слабость. Мне понадобилось 9 месяцев, чтобы понять, что в моей жизни все было, а я постоянно что-то искала…», - уверяет нас молодая писательница Ирэн Лэнтиджини. «Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев» - ее первый психологический роман, который из обычной книги превратился в настоящий театр одного произведения, включая аудиоспектакль и короткометражный фильм по мотивам произведения.

Народная артистка Украины Ольга Сумская, российский актер Дмитрий Орлов, скандальный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили поддержали проект и примеряли на себя образы главных героев книги.

«Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев» - это история молодой девушки, которая мечтает встретить свою Любовь. Вглядываясь в лица прохожих, фантазируя и представляя образ любимого, его черты характера, она действительно встречает мужчину, которого рисовала в голове. Через два дня после знакомства с ним, она уезжает в Москву. К чему приводят спонтанные решения и эксперименты по самовнушению? А что, если Ваш любимый не совсем тот, за кого себя выдает? Что, если из героя девичьих грез и фантазий он превратиться в антигероя? Девушки любят плохих парней, нас притягивает к ним как магнитом. Но стоит ли игра свеч? Каждая из нас ищет и находит свои ответы. В наше время почему-то многие привыкли жить на полутонах, скрывая свои истинные чувства и эмоции за ложными масками. В погоне за общепризнанными трендами, мы забываем что счастье не в материальных ценностях, а в желании любить и творить. Жизнь – удивительная вещь и в ней все меньше места должны занимать антигерои...»

Ирэн Лэнтиджини (“lentiggini” с итальянского «веснушки») также является автором стихов, увлекается изготовлением украшений и аксессуаров. Окончила Киевский институт международных отношений, магистратуру по специальности «Международные экономические отношения». Обучалась в языковых школах в Англии, Голландии, Шотландии, Франции, Испании. По окончании университета поселилась в Италии, позже - в Москве. Сегодня живет и работает в Киеве, преподает итальянский язык. Любимый жанр - психологическая новелла, позволяющая автору делиться с читателями своими наблюдениями и открытиями, а также моделировать острые конфликты и необычные ситуации.

«Я считаю литературу своим призванием. Это то, чему я хочу посвятить свою жизнь и постоянно выходить на новый качественный профессиональный уровень!», - рассказывает Ирэн Лэнтиджини.

Презентация проекта «Мой Мистер Судьба, или 9 месяцев» для представителей СМИ состоится 2 июня в Leo Club (Парковая аллея, 20).

Программа вечера включает:

Презентацию аудиоспектакля к книге, в главных ролях: Ирэн Лэнтиджини, Отар Кушанашвили, Ольга Сумская и другие.

Премьерный просмотр короткометражного фильма по мотивам романа, в главных ролях: Ирэн Лэнтиджини, Дмитрий Орлов, Ольга Сумская, Юрий Кудрявец, Вита Смачелюк, Валентин Касьян.

Розыгрыш ценных подарков от партнеров события: сети французских салонов красоты Frederic Moreno и косметической компании Medissa Trade (дистрибьютора торговой марки Hempz в Украине).

Ведущий - Отар Кушанашвили.

Музыкальная программа: Boy Band, DJ STARKOV, Саксофон|флейта Алексей Смирнов (Москва).

Информационные партнеры: FM-TV и журнал FATA.

19:00 – сбор гостей,

19:30 – начало торжественной презентации проекта.

Dress code: cocktail

По вопросам аккредитации обращаться:

Елена Скиц

+38 (096) 458-19-20

pr@idealsecrets.com

Организатор события - компания IDEALSECRETS.