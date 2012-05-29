Киевляне смогут устраивать детей в садики в режиме он-лайн

В Киеве планируют внедрить систему записи малышей в детские сады через Интернет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, о разработке соответствующего проекта рассказал журналистам председатель КГГА Александр Попов.

«Вместе с компанией «Майкрософт» мы хотим сейчас внедрить в Киеве он-лайн-систему записи детворы в детсады для того, чтобы любая семья, имея доступ к сети Интернет, могла выбрать дошкольное заведение и записать туда своего ребенка. Мы хотим сделать эти списки открытыми, чтобы родители могли отслеживать загруженность того или другого детсада”, - сказал А.Попов, отметив, что такая практика позволит уменьшить бюрократию, облегчит задачу родителям.

Он сообщил, что в прошлом году сеть детсадов в столице расширилась на 4200 мест. На текущий год запланировано увеличение сети еще на 3500 мест. Но, учитывая активный демографический прирост, который наблюдается в столице, вопрос новых детских садов будет оставаться актуальным.

«3500 новых мест в детсадах мы откроем в этом году. И не только за счет строительства новых заведений, но и частично благодаря реконструкции. Мы освободили помещения, которые ранее были переданы в аренду бизнесу или государственным учреждениями. Сейчас осуществляем их капитальную реконструкцию, возвращаем профиль этим объектам. Этот способ очень выгоден, поскольку не нуждается в больших капиталовложениях», – отметил председатель КГГА.