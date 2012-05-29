В Москве ножом изрезали известного журналиста

Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы", на которой работал пострадавший.

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером. Источники в правоохранительных органах сообщили российским СМИ, на которые ссылается радиостанция, что на С.Асланяна напали около полуночи в подъезде дома, где он живет, на Чертановской улице. До этого кто-то позвонил журналисту и попросил его выйти на улицу поговорить. Когда С.Асланян вышел из квартиры, в подъезде на него набросились с ножами и нанесли несколько касательных ранений.

В сообщении радиостанции «Эхо Москвы» отмечается, что журналиста после нападения срочно привезли в институт НИИ им. Склифосовского и сделали операцию. Сейчас С.Асланян находится в реанимации.

По одной из версий, нападение может быть связано с профессиональной деятельностью С.Асланяна.

"Известия" выдвигают предположение, что нападение может быть связано с провокационными высказываниями журналиста на религиозную тему.

14 мая в прямом эфире передачи "Центральный комитет" на радио "Маяк", речь в которой шла о выборе нового автомобиля, журналист в пренебрежительной форме пересказал биографию пророка Мухаммеда, в частности употребив в его адрес известное выражение с негативной окраской "из грязи в князи".

"Пророк Мухаммед, как известно, не был религиозным деятелем, а был бизнесменом и тоже, получив очень серьезное финансирование... решил, как бы ему наверх бы пролезть", - поведал Асланян. Журналист употребил и другие провокационные выражения в отношении пророка. Он рассказал, что тот "переписал Библию, как смог", и "теперь все знают, что Мухаммед - не мелкий торгаш с рынка, а крупный политический деятель".

По мнению Асланяна, задумка Мухаммеда, связанная с исламом, была чистым бизнес-проектом, который "выиграл потому, что на старте у него было шикарное финансирование". Кроме того, эксперт предположил, что у пророка были "какие-то очень серьезные сексуальные расстройства, поскольку для привлечения сторонников он говорил: "Слышь, четыре бабы тебе нормально будет?".

Такие высказывания вызвали возмущенную реакцию мусульманской общественности, а в некоторых происламских СМИ появились гневные статьи по этому поводу.