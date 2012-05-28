Во Дворце «Украина» - вечер памяти Николая Мозгового

Третьего июня, в 19.00, в Национальном дворце искусств «Украина» состоится вечер памяти композитора, певца, выдающейся творческой личности, народного артиста Украины Николая Мозгового «Любов останньою ніколи не буває».

Чтя память отца, вечер проведет дочь композитора Алена Мозговая.

Н.Мозговой - автор прекрасных и очень популярных песен, которые долгое время согревают теплом и старших людей, и молодежь. Песни, большинство из которых он создал на собственные стихи, останутся навсегда: «Край», «Зачаруй нас любов», «Вперше», «Материнська любов», «Моя перша любов» и много других. Пока звучат эти песни - Н.Мозговой жив в наших душах.

Творчество Н.Мозгового – это органическое сочетание таланта, авторского виденья и народных мотивов карпатского края. Общечеловеческие ценности – любовь к Родине, как к Украинк в целом, так и к карпатскому родному краю в частности, родили прекрасные мелодии, которые волнуют сердце щемящей любовью к родной земле и семье. Его мелодии узнаешь с первых аккордов.

Грани таланта Н.Мозгового разнообразны. Кроме творческой работы, на его плечи легли и административные хлопоты, общественная деятельность: организация конкурсов и фестивалей, больше 10 лет Николай Петрович заведовал кафедрой теории и методики Национального педагогического университета имени М.Драгоманова, был генеральным директором Национального дворца искусств «Украина», помогал молодым певцам в решении житейских вопросов и сделал много других добрых дел.

Незабываемым в памяти украинских почитателей творчества Н.Мозгового остался вечер памяти «Мріялось, бажалось, не збулось…» 31 марта 2011 года. К сожалению, тогда переполненный зал Дворца «Украина» не смог вместить всех, кому близки песни Н.Мозгового, но у людей осталась возможность посмотреть концерт в записи на Первом Национальном канале.

Программа Вечера памяти «Любов останньою ніколи не буває» предусматривает живое общение со зрителями всех, кто небезразлично относится к творчеству Н.Мозгового, а известные певцы - Александр Пономарев, Тина Кароль, Ани Лорак, Гайтана, Игорь Саруханов, София Ротару - исполнят любимые песни на стихотворении поэтов Андрея Демиденко, Виктора Синева, Юрия Рыбчинского и других поэтов, с которыми плодотворно работал Маэстро. На вечере прозвучат произведения, написанные в разные периоды жизни Н.Мозгового. Эти песни и в настоящее время волнуют, тревожат душу, они не подвластны времени.

Наша благодарность, любовь и память.

Это будет чрезвычайный вечер.

Для всех, кому близки песни Николая Мозгового.

Аккредитация:

Раиса Винник

(067) 709-28-87.