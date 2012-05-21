У Януковича встреча тет-а-тет с Коморовским
19:06, 21 мая 2012Политика
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В Чикаго проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Польши Бронислава Комаровского.
Коморовський и Янукович обсудят ситуацию в Украине
Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в рамках заседания Североатлантического совета НАТО.
Встреча проходит в формате "тет-а-тет".
Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский заявлял, что планирует обсудить с В.Януковичем ситуацию в Украине.
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