У Януковича встреча тет-а-тет с Коморовским

19:06, 21 мая 2012
Политика
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В Чикаго проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Польши Бронислава Комаровского.

Коморовський и Янукович обсудят ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в рамках заседания Североатлантического совета НАТО.

Встреча проходит в формате "тет-а-тет".

Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский заявлял, что планирует обсудить с В.Януковичем ситуацию в Украине.

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