У Януковича встреча тет-а-тет с Коморовским

В Чикаго проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Польши Бронислава Комаровского.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в рамках заседания Североатлантического совета НАТО. Встреча проходит в формате "тет-а-тет". Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский заявлял, что планирует обсудить с В.Януковичем ситуацию в Украине.

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