УВКР заявляет, что российские власти угнетают украинцев на территории России

Как отмечается в переданном УНИАН заявлении УВКР, решение Верховного суда РФ о ликвидации единственной всероссийской украинской общественной организации «Объединение украинцев России» является «еще одним звеном в цепи мер, которые можно расценивать как политику полной ликвидации и «зачистки» украинского сообщества в России».

«Полное отсутствие в России государственных школ и детских садов с украинским языком преподавания, невозможность украинцам получать теле- и радиопередачи на своем родном языке, лишение их возможности посещения украинских церквей, оказалось недостаточным – Верховный суд Российской Федерации решил ликвидировать и возможность украинцам самоорганизовываться, признав вне закона «Объединение украинцев России» – организацию с более чем двадцатилетней историей, у истоков создания которой стояли такие легендарные фигуры, как первый украинский космонавт Павел Попович, известный литератор Александр Руденко-Десняк, нынешний председатель ОУР, академик, племянник прославленного Александра Довженко – Тарас Дудко, а также десятки других авторитетных представителей украинской общины России», - подчеркнули в УВКР.

Авторы заявления отмечают, что ОУР имела свои представительства во всех без исключения субъектах Российской Федерации, в своей деятельности организация руководствовалась нормами российского законодательства и принципами международного права, которые касаются прав и свобод представителей этнических меньшинств.

«Рассматривая дело по существу, Верховный суд России полностью проигнорировал проведенную работу руководством «Объединения украинцев России» по устранению замечаний российского Министерства юстиции, ради чего был созван и проведен внеочередной съезд ОУР» - отмечается в заявлении.

УВКР считает, что премьер-министр и Министерство иностранных дел Украины заняли адекватную позицию на переговорах с российской стороной относительно возобновления деятельности ОУР. Однако в нынешней ситуации должен заявить свою позицию и Президент Украины, а положение украинцев в России должно быть предметом переговоров на высшем уровне с руководством Российской Федерации, подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлева, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

29 февраля 2012 года для предотвращения создания неизвестными лицами новой ФНКА УР в Москве прошел учредительный съезд по созданию Федеральной украинской национально-культурной автономии (ФУНКА), которая должна заменить ФНКА УР.