Жадан не желает приобщаться к «дерибану»

Так он прокомментировал информацию о якобы его желании идти на выборы.

"Я не имел и не имею намерения принимать участие в выборах в качестве кандидата в депутаты, поскольку считаю отечественный парламентаризм большой выгребной ямой", - сказал он.

По его словам, он имел в виду то, что собирается прийти на избирательный участок во время голосования.

"Трогательно, что мое возможное намерение прийти и проголосовать на следующих парламентских выборах было трактовано как желание приобщиться к тому дерибану, которым является украинский парламент", - сказал писатель.