Жадан не желает приобщаться к «дерибану»
08:40, 21 мая 2012Политика
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Писатель Сергей Жадан опровергает информацию о том, что будет баллотироваться в Верховную Раду на выборах 2012 года.
|Сергей Жадан считает парламентаризм большой выгребной ямой
Так он прокомментировал информацию о якобы его желании идти на выборы.
"Я не имел и не имею намерения принимать участие в выборах в качестве кандидата в депутаты, поскольку считаю отечественный парламентаризм большой выгребной ямой", - сказал он.
По его словам, он имел в виду то, что собирается прийти на избирательный участок во время голосования.
"Трогательно, что мое возможное намерение прийти и проголосовать на следующих парламентских выборах было трактовано как желание приобщиться к тому дерибану, которым является украинский парламент", - сказал писатель.
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