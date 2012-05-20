Жадан нацелился на Верховную Раду

Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Наверное я пойду. Я придерживаюсь идеологии анархизма, что любые выборы - это большая манипуляция и это, в принципе, зло. Но это компромисс с самым собой", - сказал он.

"В советском и постсоветском сознании анархизм, из-за все этих художественных фильмов о Несторе Махно, трансформировался. Анархизм трактуют как определенный хаос, как беспорядок и полный беспорядок. Но на самом деле это не так. Если почитать классиков идеологии, например Кропоткина, - это очень справедливая, очень продуманная и перспективная, конструктивная идеология", - объяснил писатель.

Как известно, осенние выборы в Верховную Раду пройдут на партийно-мажоритарной основе: одну половину депутатов избиратели будут выбирать по партийным спискам, вторую - в мажоритарных округах.