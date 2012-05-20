Янукович заявляет, что готов дать ответ на обвинения Европы

Президент Украины Виктор Янукович обеспокоен тональностью критических заявлений Европы в адрес Украины.

Об этом он заявил в эфире программы «Вечера с Виталием Коротичем» на Первом национальном.

По словам В.Януковича, относительно последних заявлений, звучащих из стран ЕС, обвинений в нарушениях прав человека в Украине, то «безусловно, мы готовы дать на них ответ, но когда этот ответ будет, мы оставляем слово за собой». «Надо, как говорят, немного разобраться, расставить все точки над «і», и тогда, возможно, все станет более понятным. Тональность, которая звучит сегодня со стороны Европы, она, безусловно, нас волнует, но мы ведем этот диалог и мы смотрим, как говорят, в глаза. Нам нечего прятать или скрывать», – сказал В.Янукович.

«Мы не утратили отношений ни с одной европейской страной. Придет время, и это будет очень скоро, и все станет на свои места, я в этом убежден. Когда речь идет о демократии, я, прежде всего, понимаю, что это политическая культура. Это возможность, или я бы сказал искусство, руководить своими эмоциями. Спешить здесь ни в коем случае нельзя. Должна быть выдержка и терпение», – заявил он.