Международная медкомиссия не отпускает Тимошенко на суд

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заключение на брифинге в Харьковской больнице обнародовала заместитель председателя Международной медицинской комиссии Галина Сироштан.

По ее словам, вчера в медкомиссию поступил запрос от начальника Качановской исправительной колонии Ивана Первушкина с просьбой оценить состояние здоровья Ю.Тимошенко и дать заключение относительно возможности ее участия в судебном заседании 21 мая.

Г.Сироштан отметила, что сегодня утром члены комиссии провели консультации с медиками, которые лечат Ю.Тимошенко. Г.Сироштан подчеркнула, что медицинская комиссия пришла к выводу, что 21 мая экс-премьер не может присутствовать на заседании суда, поскольку, в соответствии с разработанным врачом Ю.Тимошенко Лутцом Хармсом графиком, пациентке лучше не перерывать курс процедур и прием диетического питания.

Она отметила, что это заключение медицинская комиссия по факсу и официальным письмом передала И.Первушкину. Г.Сироштан выразила убеждение, что руководство колонии прислушивается к этим рекомендациям.

Она также подтвердила, что Л.Хармс выехал из Харькова и с сегодняшнего дня врачом Ю.Тимошенко будет Ирина Фурса, пока на смену немецкому медику не прибудет другой врач берлинской клиники «Шарите».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Киевский районный суд Харькова принял решение о переносе на 21 мая рассмотрения по существу дела в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины". Сторона государственного обвинения требует от суда обеспечить личное присутствие Ю.Тимошенко на судебном процессе.