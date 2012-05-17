БЮТ покинул сессионный зал ВР
Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует прекратить видеосъемку в палате, где проходит курс лечения Юлия Тимошенко, и возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, которые обнародовали ее распорядок дня.
|Кожемякин озвучил требования
«Мы требуем прекратить аморальную и незаконную видеосьемку в больничной палате, где проводятся лечение и процедуры», - сказал он.
Кроме того, по словам А.Кожемякина, оппозиция требует прекратить незаконное дежурство в палате Ю.Тимошенко мужчин-офицеров.
«Мы также требуем возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы Украины, которые вопреки действующему законодательству распространили в СМИ медицинскую информацию, касающуюся состояния здоровья и процесса лечения Юлии Тимошенко», - подчеркнул А.Кожемякин.
Кроме того, он отметил, что оппозиция требует расследовать факт давления на представителей немецкой клиники «Шарите», прекратить политические репрессии и тому подобное.
«Сегодня фракция Блока Юлии Тимошенко приняла решение не принимать участия в этом заседании (парламента), потому что мы не хотим быть статистами в этом зале», - сказал А.Кожемякин.
После оглашения этого заявления депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" разблокировали работу Верховной Рады и покинули сессионный зал.