БЮТ покинул сессионный зал ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Кожемякин.

«Мы требуем прекратить аморальную и незаконную видеосьемку в больничной палате, где проводятся лечение и процедуры», - сказал он.

Кроме того, по словам А.Кожемякина, оппозиция требует прекратить незаконное дежурство в палате Ю.Тимошенко мужчин-офицеров.

«Мы также требуем возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы Украины, которые вопреки действующему законодательству распространили в СМИ медицинскую информацию, касающуюся состояния здоровья и процесса лечения Юлии Тимошенко», - подчеркнул А.Кожемякин.

Кроме того, он отметил, что оппозиция требует расследовать факт давления на представителей немецкой клиники «Шарите», прекратить политические репрессии и тому подобное.

«Сегодня фракция Блока Юлии Тимошенко приняла решение не принимать участия в этом заседании (парламента), потому что мы не хотим быть статистами в этом зале», - сказал А.Кожемякин.

После оглашения этого заявления депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" разблокировали работу Верховной Рады и покинули сессионный зал.