Янукович не летит на Волынь

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Также отмечается, что глава государства поручил председателю Волынской областной государственной администрации Борису Климчуку провести все ранее запланированные на этот день мероприятия.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины, В.Янукович планировал сегодня, 17 мая, совершить рабочую поездку в Волынскую область.

Как известно, в ноябре 2011 года Янукович должен был участвовать в торжествах к 200-летию Вроцлавского университета, однако из-за тумана его вылет отложили.

Также был отменен вылет президента в Харьков с рабочим визитом, во время которого он должен был открыть терапевтическое отделение Мерефянской центральной районной больницы в декабре 2011 года.