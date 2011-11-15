Янукович не полетел в Польшу - кортеж вернулся в Киев

Кортеж Виктора Януковича вернулся в Администрацию президента, на улицу Банковая.

Как сообщают журналисты, из-за этого дороги в центре столицы традиционно перекрыли.

Пресс-секретарь президента Дарья Чепак сообщила "Украинской правде", что Янукович по состоянию на 11:20 работает в Администрации президента, но ожидает, когда туман в Польше развеется и Вроцлав позволит приземлиться.

То есть окончательно визит президента во Вроцлав не отменен, он ожидает хорошей погоды.

Как известно, во вторник Янукович должен был участвовать в торжествах к 200-летию Вроцлавского университета, однако из-за тумана его вылет отложили.