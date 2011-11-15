Янукович не полетел в Польшу - кортеж вернулся в Киев
11:53, 15 ноября 2011Политика
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Рассеится ли туман во Вроцлаве?
Кортеж Виктора Януковича вернулся в Администрацию президента, на улицу Банковая.
Как сообщают журналисты, из-за этого дороги в центре столицы традиционно перекрыли.
Пресс-секретарь президента Дарья Чепак сообщила "Украинской правде", что Янукович по состоянию на 11:20 работает в Администрации президента, но ожидает, когда туман в Польше развеется и Вроцлав позволит приземлиться.
То есть окончательно визит президента во Вроцлав не отменен, он ожидает хорошей погоды.
Как известно, во вторник Янукович должен был участвовать в торжествах к 200-летию Вроцлавского университета, однако из-за тумана его вылет отложили.
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