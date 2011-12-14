Визит Януковича в Харьков отменен из-за тумана
11:45, 14 декабря 2011Политика
2498 0
Больницу откроет Добкин
Сегодняшняя рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область отменена.
Как сообщили корреспонденту УНИАН сотрудники СБУ, которые обеспечивают визит Президента Украины, в связи со сложными погодными условиями (туман) аэропорт Харькова не принимает самолетов.
Планируется, что откроют терапевтическое отделение Мерефянской центральной районной больницы председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и руководство Министерства здравоохранения Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter