Визит Януковича в Харьков отменен из-за тумана

Больницу откроет Добкин

Сегодняшняя рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область отменена. Как сообщили корреспонденту УНИАН сотрудники СБУ, которые обеспечивают визит Президента Украины, в связи со сложными погодными условиями (туман) аэропорт Харькова не принимает самолетов. Планируется, что откроют терапевтическое отделение Мерефянской центральной районной больницы председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН и руководство Министерства здравоохранения Украины.

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