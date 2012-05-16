Содокладчик ПАСЕ назвала Тимошенко «очень сильной женщиной»

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко - очень сильная женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в клинике «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит лечение Ю.Тимошенко, после ее посещения сказала содокладчик Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-участниками Совета Европы Майлис Репс.

«Она, несмотря на то, что мы говорили о политических делах, она привыкла к стрессу, она, в конечном итоге, была кандидатом в президенты. Она очень сильная женщина», - сказала содокладчик.

М.Репс заметила, что встреча представителей ПАСЕ из Ю.Тимошенко длилась около трех часов. Во время встречи были обсуждены вопросы лечения Ю.Тимошенко, вопросы, связанные с состоянием ее здоровья и условиями заключения.

Другой содокладчик Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-участниками Совета Европы Мариетта де Пурбе-Лундин выразила удовлетворение возможностью лично встретиться с Ю.Тимошенко.

В то же время она отметила, что представители ПАСЕ обстоятельно прокомментируют результаты сегодняшней встречи на пресс-конференции в Киеве, которая состоится завтра в 15.00.

«Однако многое из того, о чем мы говорили, является конфиденциальным, и таким и останется», - добавила Г. де Пурбе-Лундин.