У Тимошенко появился шанс выехать за границу

Об этом сообщил депутат Тарас Чорновил, который внес данный документ в парламент, пишет "Украинская правда".

По его словам, спикер Владимир Литвин поставил на документе визу о безотлагательном рассмотрении этого законопроекта, и он вне очереди был подан в профильный комитет.

"Два представителя от Партии регионов высказались по законопроекту немного скептически, и не поддержали. Представители оппозиции высказали свои замечания, определились, что его можно доработать ко второму чтению и поддержали, и комитет проголосовал "за", - сказал депутат.

Чорновил подчеркнул, что он "моментально" получил заключение главного научно-экспертного управления по документу, которое обычно нужно ждать несколько недель.

На вопрос, когда этот законопроект может быть рассмотрен в зале, он ответил: "Теоретически, если кто-то заинтересован, чтобы этот вопрос прошел, то его могут рассмотреть в четверг".

"Может действительно рассматривается вопрос, чтобы дать возможность Юлии Тимошенко выехать заграницу на лечение", - предположил Чорновил, добавив, что такие темпы рассмотрения законопроекта могут быть тогда, "когда есть очень серьезная просьба сверху".

Как известно, ранее немецкие политики и общественные деятели неоднократно предлагали лечить Тимошенко в берлинской клинике "Шарите".

В частности, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Карл-Георг Вельманн даже заявил, что только на этом условии канцлер Ангела Меркель согласится посетить матчи Евро-2012.